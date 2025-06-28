Kia зарегистрировала два товарных знака на электромобили для продажи в РФ

Южнокорейский автопроизводитель Kia, ранее объявивший о прекращении деятельности в России, неожиданно зарегистрировал в Роспатенте два новых товарных знака. Как выяснило РИА Новости, компания официально оформила права на модели электромобилей KIA EV7 и KIA EV9 для российского рынка.
Согласно данным реестра, заявки на регистрацию были поданы в сентябре 2024 года, а окончательное решение ведомство приняло в июне текущего года. Права на оба товарных знака сохраняет головная компания Kia Corporation.
Регистрация позволяет южнокорейскому автоконцерну легально производить и продавать в России не только указанные электромобили, но и другие виды транспортных средств — от легковых автомобилей до коммерческого транспорта. В их числе спортивные машины, фургоны, грузовики и автобусы. Документы также покрывают право реализации автокомплектующих под этими марками.
Как писал сайт KP.RU, компания «АвтоВАЗ» представила свой первый кроссовер Lada Azimut на платформе Vesta. По данным производителя, новый автомобиль будет оснащен модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 л.с. и 132 л.с. соответственно.