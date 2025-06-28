Kia зарегистрировала два товарных знака на электромобили для продажи в РФ

Регистрация позволяет южнокорейскому автоконцерну легально производить и продавать в России не только указанные электромобили, но и другие виды транспортных средств — от легковых автомобилей до коммерческого транспорта. В их числе спортивные машины, фургоны, грузовики и автобусы. Документы также покрывают право реализации автокомплектующих под этими марками.