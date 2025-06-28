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Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил его адвокат Ара Зограбян.

— Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение, — приводит слова адвоката РИА Новости.

Утром 28 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли к резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, намереваясь провести обыск.

Ранее стало известно, что в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. По данным Следственного комитета Армении, священнослужителя обвиняют в подготовке террористических актов и попытке захвата власти.

Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», которое принадлежит российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».

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