Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил его адвокат Ара Зограбян.
— Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение, — приводит слова адвоката РИА Новости.
Утром 28 июня сотрудники Службы национальной безопасности Армении прибыли к резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине, намереваясь провести обыск.
Ранее стало известно, что в Армении сотрудники правоохранительных органов в масках задержали лидера оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископа Баграта Галстаняна. По данным Следственного комитета Армении, священнослужителя обвиняют в подготовке террористических актов и попытке захвата власти.
Кроме того, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о намерении национализировать ЗАО «Электрические сети Армении», которое принадлежит российскому предпринимателю Самвелу Карапетяну. Что это за бизнесмен и с чего начался его конфликт с премьер-министром — в материале «Вечерней Москвы».