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На реконструкцию Азовской ЦРБ Омской области выделят федеральные деньги

Федерация поучаствует в софинансировании работ.

Источник: Комсомольская правда

На завершение реконструкции больничного комплекса Азовской ЦРБ Омской области на условиях софинансирования будут выделены федеральные деньги. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина.

Как рассказала Фадина, объект по предложению регионального минстроя включен в федеральный реестр. Правительством Омской области на заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета. Эти расходы планируется включить в финансовые планы 2026—2028 годов.

Сумма, которую будет готов выделить федеральный бюджет, пока неизвестна. Ранее сообщалось, что в целом реконструкция Азовской ЦРБ обойдется в 1,5 млрд рублей.