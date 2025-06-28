На реконструкцию Азовской ЦРБ Омской области выделят федеральные деньги

На завершение реконструкции больничного комплекса Азовской ЦРБ Омской области на условиях софинансирования будут выделены федеральные деньги. Об этом в своем телеграм-канале сообщила депутат Госдумы от Омской области Оксана Фадина.
Как рассказала Фадина, объект по предложению регионального минстроя включен в федеральный реестр. Правительством Омской области на заявка на предоставление субсидий из федерального бюджета. Эти расходы планируется включить в финансовые планы 2026—2028 годов.
Сумма, которую будет готов выделить федеральный бюджет, пока неизвестна. Ранее сообщалось, что в целом реконструкция Азовской ЦРБ обойдется в 1,5 млрд рублей.