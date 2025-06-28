Над акваторией Азовского моря ночью сбили два БПЛА самолетного типа

В ночь с 27 на 28 июня в акватории Азовского моря силы и средства Минобороны России перехватили и уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в военном ведомстве.
Всего с 23.30 до 06.45 над страной сбили 31 беспилотник. Больше всего — девять штук — уничтожили над территорией Крыма. Шесть — над Брянской областью. Еще по пять — над Черным морем и Смоленской областью.
Подпишись на нас в Telegram.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше