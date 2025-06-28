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Над акваторией Азовского моря ночью сбили два БПЛА самолетного типа

С 23.30 до 06.45 над Азовским морем сбили два украинских беспилотника.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 27 на 28 июня в акватории Азовского моря силы и средства Минобороны России перехватили и уничтожили два украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Всего с 23.30 до 06.45 над страной сбили 31 беспилотник. Больше всего — девять штук — уничтожили над территорией Крыма. Шесть — над Брянской областью. Еще по пять — над Черным морем и Смоленской областью.

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