В Казахстане вновь будут регулировать численность сайгаков: решение принято

Аграрии региона рассказали министру о катастрофическом ущербе. По их словам, речь идет уже не просто о природном факторе — это системный кризис. В отдельных районах потери от вытаптывания урожая и пастбищ составляют сотни миллионов тенге. Фермеры теряют инвестиции, корма, скот и способность обеспечивать продовольственную безопасность региона.