В Казахстане вновь будут регулировать численность сайгаков: решение принято

Аграрии региона рассказали министру о катастрофическом ущербе. По их словам, речь идет уже не просто о природном факторе — это системный кризис. В отдельных районах потери от вытаптывания урожая и пастбищ составляют сотни миллионов тенге. Фермеры теряют инвестиции, корма, скот и способность обеспечивать продовольственную безопасность региона.
По итогам обсуждения министр экологии озвучил принятое решение о регулировании численности сайгаков.
Основываясь на научных выводах, предложениях фермеров и применяемой в мире практике регулирования отдельных видов, принято решение о регулировании численности сайгаков.
Он отметил, что решение приняли, исходя из биообоснования, подготовленного учеными Института зоологии Министерства науки и высшего образования РК, а также на анализе международного опыта Австралии, Финляндии, Канады, США, ЮАР в сфере устойчивого управления популяциями диких животных.
Министерство экологии и природных ресурсов проведет выборочное регулирование животных силами и средствами РГКП «ПО “Охотзоопром”. Отбор особей будет опираться на научное обоснование в соответствии с международными природоохранными соглашениями.
Акиматы пострадавших регионов совместно с Министерствами сельского хозяйства и экологии обеспечат эпизоотический мониторинг, готовность пунктов приема и переработки, дополнительные меры с соблюдением всех ветеринарно-санитарных и иных требований в строгом соответствии с экологическим законодательством.