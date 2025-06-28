В Госдуме хотят увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей в два раза

«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей», — рассказал Аксаков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что для стимулирования рождаемости и увеличения численности населения нужны дополнительные решения.