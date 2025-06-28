В Госдуме хотят увеличить выплаты на ипотеку для многодетных семей в два раза

Аксаков не поддержал расширение льготных ипотечных программ.
В России планируется увеличить сумму выплаты на погашение ипотеки для семей с тремя и более детьми с нынешних 450 тысяч рублей до 900 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
«У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей», — рассказал Аксаков в беседе с РИА Новости. Он отметил, что для стимулирования рождаемости и увеличения численности населения нужны дополнительные решения.
Также Аксаков заявил, что не поддерживает расширение льготных ипотечных программ. По его мнению, снижение ставок для одних ведет к их росту для других, и лучше избегать множества подобных инициатив.
С начала года жители Московской области оформили свыше 860 заявлений на льготную ипотеку через «Госуслуги», а общее количество онлайн-заявок с момента старта программы превысило 1,8 тысячи. Программа предусматривает субсидию в размере 50% стоимости жилья на первоначальный взнос и компенсацию основного долга по кредиту ежемесячно в течение десяти лет, передает «360.ru».