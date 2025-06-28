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Суд в Ереване арестовал на 2 месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна

Ереванский суд принял решение о двухмесячном аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, удовлетворив ходатайство следственных органов.

Ереванский суд принял решение о двухмесячном аресте архиепископа Микаэла Аджапахяна, удовлетворив ходатайство следственных органов. Адвокат Ара Зограбян назвал это решение незаконным и заявил о намерении подать апелляцию.

Защита настаивает на отсутствии оснований для столь строгой меры пресечения.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца. Решение незаконное и необоснованное. Защита намерена обжаловать решение», — заявил адвокат.

Напомним, что в Армении задержали архиепископа Микаэла Аджапахяна по подозрению в призывах к свержению власти.

Ранее сообщалось, что следствие объединило два коррупционных дела против Тимура Иванова.