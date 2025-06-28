Об этом рассказали в издании NEWS.ru.
Россиянам разъяснили порядок получения налогового вычета за стоматологическое лечение. Как отметил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, для возврата налога на доходы физических лиц (НДФЛ) за ортодонтические процедуры важно, чтобы лечение проводилось в лицензированной клинике.
По информации Чаплина, для успешного получения вычета необходимо представить в налоговую инспекцию ряд документов. В их числе — декларация 3-НДФЛ, справка из медицинского учреждения, подтверждающая оказание услуг, а также документы, удостоверяющие родственные связи, если лечение проходил член семьи. При этом медицинская организация должна иметь действующую лицензию в России, иначе возмещение расходов может быть отклонено.
Депутат также сообщил, что при установке брекет-систем можно вернуть до 19 500 рублей. Право на вычет имеют налоговые резиденты России, уплачивающие НДФЛ по ставке от 13 до 22%, а также граждане, оплатившие лечение своих супругов, родителей или детей до 18 лет, и студенты очной формы обучения до 24 лет.
Чаплин подчеркнул, что важным моментом является возможность обращения за вычетом в течение трех лет с момента оплаты медицинских услуг. Многие граждане не осведомлены о том, что могут вернуть часть средств за лечение, проведенное в предыдущие годы. Он добавил, что главное — сохранять все платежные документы.