Россиянам разъяснили порядок получения налогового вычета за стоматологическое лечение

Депутат также сообщил, что при установке брекет-систем можно вернуть до 19 500 рублей. Право на вычет имеют налоговые резиденты России, уплачивающие НДФЛ по ставке от 13 до 22%, а также граждане, оплатившие лечение своих супругов, родителей или детей до 18 лет, и студенты очной формы обучения до 24 лет.