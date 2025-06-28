Снижаем вес и поддерживаем иммунитет: какое растительное молоко лучше выбрать

— Дело в том, что растительное молоко содержит в себе полезные элементы того продукта, из которого оно было сделано. Например, в миндальном будет много магния и витамина Е. При этом стать полноценной заменой обычному молоку оно никак не сможет. Ведь это просто другой продукт — более диетический, без животного жира.