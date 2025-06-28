Судмедэксперт Решетун: исследование трупа занимает в среднем полтора-два часа

Я обнаружил у него множество кровоподтеков, ссадин на туловище и голове. Когда я спросил: «Чем били?» (стандартный вопрос) — мужчина опустил глаза и прошептал: «Сковородкой». Вот этот случай и стал последней каплей. Парень решил подать на развод, а чтобы жена не препятствовала этому, замыслил припугнуть ее тем, что уже «снял побои». Он надеялся, что домашнее насилие хоть на время прекратится. Сразу было понятно, что ничего у него не получится, потому что он был из той категории людей, которые все терпят.