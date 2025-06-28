В Иркутской области обсудили меры профилактики наркомании

В правительстве Иркутской области прошло очередное заседание антинаркотической комиссии под председательством губернатор Игоря Кобзева. Обсуждались меры, принимаемые для профилактики негативных явлений среди молодежи и раннего выявления употребления запрещенных веществ.
По данным регионального министерства образования, во всех школах, средних и высших профессиональных учреждениях образования проводится добровольное социально-психологиечское тестирование, которое помогает выявить детей, находящихся в группе риска. Кроме того, во всех школах региона действуют общественные наркологические посты «Здоровье+».
— Участие в тестировании носит добровольный характер, при этом охват обучающихся с каждым годом возрастает, в этом году это почти 98%, а в пяти муниципалитетах — 100%, — отметил министр образования Максим Парфенов.
Со стороны министерства здравоохранения организована работа по проведению профилактических осмотров молодых людей. На эти цели из областного бюджета ежегодно выделяется субсидия. Так, в этом году к 1 июня проверить успели более 5800 человек, при этом содержание седативных и снотворных лекарственных препаратов в организме выявлено у трех человек.