В Иркутской области обсудили меры профилактики наркомании

Со стороны министерства здравоохранения организована работа по проведению профилактических осмотров молодых людей. На эти цели из областного бюджета ежегодно выделяется субсидия. Так, в этом году к 1 июня проверить успели более 5800 человек, при этом содержание седативных и снотворных лекарственных препаратов в организме выявлено у трех человек.