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Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в субботу

МИНСК, 28 июн — Sputnik. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в субботу, 28 июня, в связи с прогнозируемым усилением ветра на территории республики.

Сейчас в Ричмонде: +24° 3 м/с 94% 761 мм рт. ст. +23°
Источник: Sputnik.by

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу в стране ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный 5−10 м/с, однако ночью местами, а утром и днем во многих районах ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.

Температура воздуха ночью составит от +11 до +17 градусов, днем — от +16 до +22 градусов, при этом по западу страны воздух прогреется до +24 градусов.

Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать нахождения вблизи шатких конструкций, линий электропередач и высоких деревьев.

Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах.