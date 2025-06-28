Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в субботу

Согласно прогнозам синоптиков, в субботу в стране ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный 5−10 м/с, однако ночью местами, а утром и днем во многих районах ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.