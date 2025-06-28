Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси в субботу

Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу в стране ожидается облачная погода с прояснениями. На большей части территории пройдут дожди, местами возможны грозы. Ветер ожидается западный, северо-западный 5−10 м/с, однако ночью местами, а утром и днем во многих районах ожидаются порывы ветра до 15−20 м/с.
Температура воздуха ночью составит от +11 до +17 градусов, днем — от +16 до +22 градусов, при этом по западу страны воздух прогреется до +24 градусов.
Жителям республики рекомендуется соблюдать повышенные меры предосторожности, избегать нахождения вблизи шатких конструкций, линий электропередач и высоких деревьев.
Водителям необходимо быть особенно внимательными на дорогах.