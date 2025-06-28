Два коррупционных дела против Тимура Иванова объединили в одно производство

Новый эпизод взятки по делу Иванова связан с контрактами на поставки агрокомплексом «Русское село», учредителем которого является Бородин, в магазины огурцов, горошка, томатов и томатной пасты. Как полагает следствие, взяткой стали заём в 122 млн рублей от ООО «Проопт» и 30 млн рублей, которые были внесены в уставной капитал предприятия.