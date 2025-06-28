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Два коррупционных дела против Тимура Иванова объединили в одно производство

Фигурантами также являются предприниматель Бородин и бизнесмен Фомин.

Источник: Аргументы и факты

Следователи объединили в одно уголовное дело два эпизода получения взяток в особо крупном размере в отношении экс-замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, бизнесмена Сергея Бородина и возможного взяткодателя — главы компании «Олимпситистрой» Александра Фомина. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Иванова заведены уголовные дела о растрате более 216 млн рублей при покупке двух паромов для Керченской переправы, выводе свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц» и получении двух взяток на общую сумму более 1,3 млрд рублей.

Новый эпизод взятки по делу Иванова связан с контрактами на поставки агрокомплексом «Русское село», учредителем которого является Бородин, в магазины огурцов, горошка, томатов и томатной пасты. Как полагает следствие, взяткой стали заём в 122 млн рублей от ООО «Проопт» и 30 млн рублей, которые были внесены в уставной капитал предприятия.

Приговор по делу о растрате при закупке паромов вынесут 1 июля.

Фигурантами уголовных дел также являются заключивший сделку со следствием предприниматель Бородин и бизнесмен Фомин. Оба дали признательные показания и сотрудничают со следствием.