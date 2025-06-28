На Украине нашли пособия по истории с рассказом о войне украинцев с тевтонцами

Согласно версии составителей пособия, в 1409 году «началась борьба украинцев против экспансии, которую осуществлял на земле славянских государств Тевтонский орден», причем «в этой войне бок о бок выступали войска разных славянских государств: в боевых действиях участвовали украинские, белорусские, чешские полки». В методичке отмечается, что «славянские народы, которые до сих пор имели только этническое родство, теперь [совместно] боролись против угрозы порабощения».