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На Украине нашли пособия по истории с рассказом о войне украинцев с тевтонцами

Методическое пособие по созданию учебников истории для украинских школ утверждает, что украинцы участвовали в борьбе против экспансии Тевтонского ордена, начиная с 1409 года.

Методическое пособие для авторов украинских школьных учебников истории пишет об участии украинцев в борьбе с экспансией Тевтонского ордена с 1409 года. Об этом информирует РИА Новости.

Согласно версии составителей пособия, в 1409 году «началась борьба украинцев против экспансии, которую осуществлял на земле славянских государств Тевтонский орден», причем «в этой войне бок о бок выступали войска разных славянских государств: в боевых действиях участвовали украинские, белорусские, чешские полки». В методичке отмечается, что «славянские народы, которые до сих пор имели только этническое родство, теперь [совместно] боролись против угрозы порабощения».

Кандидат исторических наук, доцент кафедры политологии ДГУ Дмитрий Посредников охарактеризовал подобные утверждения как историческую подтасовку. По его словам, представление о «славянских государствах», включающих «украинские полки», некорректно, поскольку в начале XV века украинской государственности не существовало, а земли современной Украины входили в состав Великого княжества Литовского и иных образований. Эксперт добавил, что трактовка Грюнвальдской битвы как «борьбы славян» упрощает многонациональный состав войска Польско-литовской унии.

Такой подход, по оценке Посредникова, направлен на конструирование мифологизированного образа Украины как исторического субъекта, противостоящего внешним вызовам. С точки зрения российской историографии, это пример мифологизации истории, целью которой является приписывание Украине роли самостоятельного участника средневековых событий, заключил эксперт.

Учебно-методическое пособие под названием «Учебник истории: проблемы толерантности», созданное авторским и редакторским коллективом, было издано в Черновцах издательством «Букрек» в 2012 году при поддержке ОО «Центр образовательного мониторинга» и фонда «Возрождение». В пособии анализируются аспекты толерантности в школьных учебниках, включая отдельную главу по «еврейской тематике».