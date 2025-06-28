В Шелеховском районе ограничат проезд на трассе Р-258 «Байкал» 29 июня

Проезд транспорта временно ограничат на федеральной автодороге Р-258 «Байкал». Об этом КП-Иркутск сообщили в Госавтоинспекции Иркутской области.
— По данным ФКУ Упрдор «Прибайкалье» движение транспортных средств будет приостановлено 29 июня на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» с 46 по 47 километр в Шелеховском районе, — говорится в сообщении.
На участке трассы будут устанавливать рамную конструкцию Системы Стационарного Контроля. Проезд для всех видов транспорта будет ограничен с 6 до 7 часов утра.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре ограничат проезд по улице Ширямова. Причиной стали аварийные работы на напорном трубопроводе.