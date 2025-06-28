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Молодой омич сел пьяным за руль и потерял права через месяц после их получения

19-летнего водителя оштрафовали на 45 000 рублей.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники ДПС остановили на Красноярском тракте автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.

За рулем сидел 19-летний парень. Что интересно, права он получил меньше месяца назад и с большим трудом — сдал экзамен по теории только со второго раза. Однако собственных же усилий не оценил и через 27 дней после их получения сел пьяным за руль.

Проходить медосвидетельствование он отказался, за что был отстранен от управления машиной и привлечен к административной ответственности. Наказание — штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.