Молодой омич сел пьяным за руль и потерял права через месяц после их получения

Сотрудники ДПС остановили на Красноярском тракте автомобиль ВАЗ-2114, водитель которого имел явные признаки алкогольного опьянения.
За рулем сидел 19-летний парень. Что интересно, права он получил меньше месяца назад и с большим трудом — сдал экзамен по теории только со второго раза. Однако собственных же усилий не оценил и через 27 дней после их получения сел пьяным за руль.
Проходить медосвидетельствование он отказался, за что был отстранен от управления машиной и привлечен к административной ответственности. Наказание — штраф в размере 45 000 рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.