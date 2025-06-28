Помогал семье и заботился о племянниках: в Башкирии похоронили участника СВО

В башкирском городе Белорецке состоялась церемония прощания с 27-летним Рядовым Иваном Ореховым, который погиб в ходе специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Белорецкого района.
Орехов родился в 1997 году в Белорецке. После школы сразу начал работать и помогал семье. В 2024 году подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Там он служил стрелком штурмовой роты. Погиб в феврале текущего года на боевом задании в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.
Фото: администрация Белорецкого района.
Родственники вспоминают об Иване как об отзывчивом и трудолюбивом человеке. Он помогал семье и заботился о племянниках.
— Выражаем искренние соболезнования маме, сёстрам, брату, всем родным и близким Ивана Орехова, — обратились в администрации муниципалитета. — Непростой была его судьба, но погиб он как защитник Отечества, верный присяге, с оружием в руках. Пусть его душа упокоится на небесах.
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