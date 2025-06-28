Помогал семье и заботился о племянниках: в Башкирии похоронили участника СВО

Орехов родился в 1997 году в Белорецке. После школы сразу начал работать и помогал семье. В 2024 году подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО. Там он служил стрелком штурмовой роты. Погиб в феврале текущего года на боевом задании в районе населенного пункта Новоелизаветовка Донецкой Народной Республики.