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В Ростове на Космонавтов в аварии пострадал мотоциклист

В Ростове на Северном после ДТП водителя мотоцикла отвезли в больницу.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове на проспекте Космонавтов, возле дома № 13/6, произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В аварии, случившейся 27 июня в 15.00, пострадал мотоциклист, сообщили в донской Госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai Solaris при выезде с перекрестка с круговым движением не уступил дорогу мотоциклу Yamaha YZF-R6, в результате чего произошло столкновение.

21-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Точный характер повреждений и его состояние не уточняются.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.

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