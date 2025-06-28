В Ростове на Космонавтов в аварии пострадал мотоциклист

В Ростове на проспекте Космонавтов, возле дома № 13/6, произошло ДТП с участием автомобиля и мотоцикла. В аварии, случившейся 27 июня в 15.00, пострадал мотоциклист, сообщили в донской Госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, 24-летний водитель Hyundai Solaris при выезде с перекрестка с круговым движением не уступил дорогу мотоциклу Yamaha YZF-R6, в результате чего произошло столкновение.
21-летний мотоциклист получил травмы и был доставлен в больницу. Точный характер повреждений и его состояние не уточняются.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии. Окончательные выводы о причинах ДТП будут сделаны после проведения всех необходимых экспертиз.
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