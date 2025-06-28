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Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна

Защита архиепископа намерена обжаловать решение.

Источник: Аргументы и факты

Ереванский суд арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна по обвинению в призывах к свержению власти, заявил агентству РИА Новости его адвокат Ара Зограбян.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца», — сообщил Зограбян.

Как отметил собеседник агентства, сторона защиты намерена обжаловать это «незаконное и необоснованное» решение.

Напомним, ранее архиепископ Микаэл Аджапахян выступил против упоминания своего имени в числе возможных претендентов на пост премьер-министра Армении.