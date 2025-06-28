Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаеля Аджапахяна

Ереванский суд арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна по обвинению в призывах к свержению власти, заявил агентству РИА Новости его адвокат Ара Зограбян.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и арестовал Микаела Аджапахяна на два месяца», — сообщил Зограбян.
Как отметил собеседник агентства, сторона защиты намерена обжаловать это «незаконное и необоснованное» решение.
Напомним, ранее архиепископ Микаэл Аджапахян выступил против упоминания своего имени в числе возможных претендентов на пост премьер-министра Армении.