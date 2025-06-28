Почти 360 выездных вакцинаций животных проведут подмосковные ветеринары в июле

«В июле специалисты проведут 359 выездных вакцинаций. В мобильных пунктах можно бесплатно сделать прививку от бешенства отечественным препаратом, за дополнительную плату — вакцину от других болезней животных. Также можно зарегистрировать питомца с внесением данных в единый региональный Реестр. В регионе эта процедура обязательна для собак и увеличивает шансы найти потерянное животное, либо доказать право собственности. Поставить на учет необходимо как щенков — в течение 14 дней после достижения трех месяцев, так и взрослых собак, незарегистрированных ранее», — говорится в сообщении.
Как уточняется, 1 июля с 10:00 до 12:00 ветеринары будут работать в дер. Васильевское (городской округ Серпухов) возле остановки общественного транспорта. 2 июля с 11:00 до 11:30 — возле въезда в СНТ «Теремок» (городской округ Домодедово), с 10:00 до 10:55 в дер. Лисьи Норы (муниципальный округ Луховицы), СНТ «Ветеран — 1» (Раменский муниципальный округ) и в других населенных пунктах. С подробным графиком проведения выездных вакцинаций в июле можно ознакомиться на официальном сайте министерства.