Почти 360 выездных вакцинаций животных проведут подмосковные ветеринары в июле

«В июле специалисты проведут 359 выездных вакцинаций. В мобильных пунктах можно бесплатно сделать прививку от бешенства отечественным препаратом, за дополнительную плату — вакцину от других болезней животных. Также можно зарегистрировать питомца с внесением данных в единый региональный Реестр. В регионе эта процедура обязательна для собак и увеличивает шансы найти потерянное животное, либо доказать право собственности. Поставить на учет необходимо как щенков — в течение 14 дней после достижения трех месяцев, так и взрослых собак, незарегистрированных ранее», — говорится в сообщении.