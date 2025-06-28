Назначена ректор Карагандинского медуниверситета

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, Бахыт Нургалиевна — доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, обладает более чем 35-летним опытом работы в системе здравоохранения, из которых 30 лет — в сфере медицинского образования, и более 20 лет — на руководящих должностях.