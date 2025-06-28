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Назначена ректор Карагандинского медуниверситета

На должность председателя правления — ректора некоммерческого акционерного общества «Карагандинский медицинский университет» назначена доктор медицинских наук, профессор Бахыт Кошерова, передает NUR.KZ со ссылкой на Минздрав РК.

Источник: t.me/DenMinPR

Как сообщается в официальном Telegram-канале Министерства здравоохранения РК, Бахыт Нургалиевна — доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории, обладает более чем 35-летним опытом работы в системе здравоохранения, из которых 30 лет — в сфере медицинского образования, и более 20 лет — на руководящих должностях.

Она является главным внештатным инфекционистом Министерства здравоохранения РК, руководителем Комитета по клиническим протоколам объединенной комиссии по качеству МЗ РК, заместителем председателя правления РОО «Общество врачей-инфекционистов» и международным экспертом НААР.

За годы своей профессиональной деятельности Бахыт Кошерова инициировала и успешно реализовала ряд стратегически важных проектов в системе медицинского образования и здравоохранения, среди которых: открытие медицинского колледжа при Карагандинском медицинском университете, открытие консультативно-диагностического центра и университетской клиники НАО КМУ.

Во время пандемии COVID-19 под ее руководством на базе Карагандинского медицинского университета были организованы карантинный центр, провизорный и инфекционный стационары.

Бахыт Кошерова — автор более 160 научных публикаций, учебных пособий и учебников.

Ее заслуги отмечены государственными наградами, в числе которых: орден «ҚҰРМЕТ», знаки «Почетный работник образования РК», «Ы. Алтынсарина», «Отличник здравоохранения РК», а также медали «Халық алғысы», «Международная медаль Шарманова», «Қазақстан мәслихаттарына 20 жыл» и другие.