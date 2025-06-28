Подросткам разрешат вступать в политические партии

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что административная и уголовная ответственность в России наступает с 16 лет, а за особо тяжкие преступления — с 14 лет. Кроме того, трудовые договоры в некоторых случаях могут заключаться с гражданами, достигшими 16-летнего возраста, что также подчеркивается в пояснительной записке.