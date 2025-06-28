Два ветерана СВО из Тольятти получили автомобили с ручным управлением.

«Я очень рад и счастлив получить новый автомобиль — большое спасибо фонду “Защитники Отечества”! К вождению автомобиля готов, в своих силах уверен — в начале обучения в автошколе было немного непонятно, но освоился быстро и теперь буду водить в удовольствие», — поделился Ярослав Кабанов.