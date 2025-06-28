Два ветерана СВО из Тольятти получили автомобили с ручным управлением.

Алексей Кноль и Ярослав Кабанов, получившие ранения в ходе спецоперации, теперь смогут свободнее передвигаться.
27 июня в самарском филиале фонда «Защитники Отечества» прошла церемония вручения автомобилей с ручным управлением участникам спецоперации. Ключи от новых Lada Granta вручил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.
Алексей Кноль, младший сержант, воевал с октября 2023 по январь 2024 года. Летом 2023-го при эвакуации раненого попал под атаку дрона-камикадзе, получил минно-взрывное ранение и теперь передвигается на коляске. Награждён медалью «За отвагу» (ДНР), медалью участника СВО и Александрийским крестом.
Ярослав Кабанов, рядовой, участвовал в боях с декабря 2022 по август 2024 года. После тяжёлого ранения ходит на протезах, но активно занимается спортом — играет в следж-хоккей за «Ладу». Имеет награды: «За отвагу», «За разминирование» и орден «За Доблесть» II степени (ЛНР).
Оба ветерана прошли реабилитацию при поддержке фонда, получили технические средства и адаптированное жильё. После обучения в ДОСААФ они стали полноправными водителями. «Гранты» оснащены кондиционером, АКПП и ручным управлением.
«Я очень рад и счастлив получить новый автомобиль — большое спасибо фонду “Защитники Отечества”! К вождению автомобиля готов, в своих силах уверен — в начале обучения в автошколе было немного непонятно, но освоился быстро и теперь буду водить в удовольствие», — поделился Ярослав Кабанов.
Также в этот день вручали удостоверения ветеранам боевых действий. Среди них — Матвей Мартемьянов, выпускник программы «Школа героев». После ранения он открыл мастерскую по производству дронов для фронта. «Один дрон — одна спасённая жизнь», — говорит он.
В Самарской области действует более 40 мер поддержки ветеранов СВО. Губернатор Вячеслав Федорищев и фонд «Защитники Отечества» помогают с трудоустройством, обучением и социальной адаптацией.
«Ваша сила и характер преодолели самые тяжёлые испытания. Теперь важно найти себя в мирной жизни», — обратился к ветеранам Александр Фетисов.
После церемонии участники обсудили новые инициативы по поддержке защитников. Часть вопросов решили сразу, другие — проработают позже.
В прошлом году три автомобиля вручила ветеранам Анна Цивилева, глава фонда. Сейчас ещё 11 ветеранов из области учатся вождению и скоро получат машины.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.