Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась

— Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные — пусть увеличивают. Но это тоже говорит об их агрессивности, — подчеркнул президент.