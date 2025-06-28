Путин: Игра в одни ворота с Западом закончилась

Президент России Владимир Путин заявил, что игра с западными странами в одни ворота завершилась. Такое заявление он сделал в пятницу, 27 июня, на пресс-конференции после встречи Высшего евразийского экономического союза.
— Почему, что произошло? Как это случилось? В чем их вина? Как будто они младенцы, которые только вчера на свет появились. Так не пойдет, эта игра в одни ворота закончилась. Хотят увеличить свои расходы военные — пусть увеличивают. Но это тоже говорит об их агрессивности, — подчеркнул президент.
По его словам, Запад безосновательно обвиняет Россию в агрессии, искажая факты. Путин подчеркнул, что НАТО активно увеличивает свое присутствие у российских границ, под предлогом сдерживания агрессии, несмотря на неоднократные выражения Москвой своей обеспокоенности по этому поводу, передает РИА Новости.
Владимир Путин дал пресс-конференцию журналистам после саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Минске. Главное из заявлений главы государства — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее появилась информация о том, что Польша, Литва, Латвия, Эстония и Финляндия намерены заминировать районы вдоль границ с РФ, чтобы создать в Европе «новый железный занавес».
Глава Министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский в свою очередь отметил, что президент России Владимир Путин «разбудил гиганта» в лице Европейского союза, который теперь станет выделять на оборонные расходы «настоящие деньги».