Боец ВС РФ чудом выжил после попадания в шею FPV-дрона ВСУ

«Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи (был — прим. ред.), там вообще, наложили ему (раненому — прим. ред.) специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала Феникс.