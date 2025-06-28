Боец ВС РФ чудом выжил после попадания в шею FPV-дрона ВСУ

Медсестра с позывным Феникс из медицинского отряда «Днепр» сообщила о невероятном случае спасения российского солдата, в шею которого попал украинский дрон-камикадзе. Её слова приводит РИА Новости.
На передовой нет неверующих военных, потому что ежедневно можно наблюдать чудеса. Бойцы поступают со смертельными ранениями, однако некоторым из них удается выжить, отметила медик.
«Например такое: FPV-дроны, они же как бы глубокое поражение дают, чем просто сброс с дрона… И там порез шеи (был — прим. ред.), там вообще, наложили ему (раненому — прим. ред.) специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо, что он приехал, доехал, еще и разговаривает, еще и шутит!», — рассказала Феникс.
Делегация священнослужителей из Крыма по инициативе епископа Тихона (Шевкунова) передала отряду «Днепр», в котором служит чудом выживший боец, стяг «Спас Нерукотворный Херсонесский», шевроны и иконы. Кроме того, в прифронтовом госпитале была проведена служба для военных и раненых.
Ранее сообщалось, что украинская тероборона понесла большие потери под Садками в Сумской области.