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В Ростове из пожара спасли мужчину, но в больнице он скончался

Из-за непотушенной сигареты в Ростове после пожара умер мужчина.

В Ростове в результате пожара в квартире на улице Инициативной скончался 44-летний мужчина. Возгорание произошло ранним утром 27 июня и, по предварительным данным, его причиной стала неосторожность при курении. Об этом сообщили в донском МЧС.

Инцидент произошел около 4.24 в одноэтажном четырехквартирном доме. Огонь охватил квартиру площадью 25 квадратных метров. Спасатели МЧС оперативно локализовали возгорание к 4.37 и полностью ликвидировали его к 4.47.

На месте пожара они нашли хозяина квартиры — 44-летнего мужчину без сознания и с ожогами. Его вынесли из зоны огня и передали медикам, однако в больнице он скончался от полученных травм.

Для тушения пожара было задействовано 4 единицы техники и 16 сотрудников МЧС.

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