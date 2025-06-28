Малайзия планирует запустить прямые рейсы из России до конца года

Офис по туризму Малайзии рассматривает возможность запуска прямых рейсов из России до конца года. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил директор по международному продвижению офиса Акбал Сетия.
— Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И конечно, маршруты, куда мы хотим летать, — сказал он.
По его словам, хотя окончательной уверенности пока нет, уже проведены необходимые переговоры, и надежда на восстановление прямого авиасообщения существует. Сетия подчеркнул важность возобновления маршрутов между Москвой и Куала-Лумпуром, а также другими городами.
Директор добавил, что прямые рейсы между двумя странами уже существовали ранее и теперь стоит задача восстановить эти связи, чтобы к концу года перелеты могли снова выполняться, передает ТАСС.
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