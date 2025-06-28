Малайзия планирует запустить прямые рейсы из России до конца года

— Вопрос находится на финальной стадии обсуждения. Есть согласие по этому вопросу. Но оно не финализировано. Поскольку, конечно, нам нужно рассмотреть вопросы дозаправки бортов, безопасности. И конечно, маршруты, куда мы хотим летать, — сказал он.