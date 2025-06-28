ПСЖ готов продать Сафонова ради перехода украинца

Французский «Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с российским вратарём Матвеем Сафоновым, чтобы освободить место для украинского защитника Ильи Забарного. По данным портала Goal, клуб из Борнмута готов отпустить игрока, но стороны пока не сошлись в сумме трансфера.
Ключевым препятствием стал отказ Забарного выступать в одной команде с Сафоновым. В связи с этим российский голкипер исключён из планов ПСЖ, и клуб уже ведёт переговоры о его переходе.
Заменой может стать 18-летний Ренато Марин, чей контракт с «Ромой» истекает в конце июня.
Ранее сообщалось, что российский вратарь выбран в первом раунде драфта НХЛ.