Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПСЖ готов продать Сафонова ради перехода украинца

Французский «Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с российским вратарём Матвеем Сафоновым, чтобы освободить место для украинского защитника Ильи Забарного.

Французский «Пари Сен-Жермен» планирует расстаться с российским вратарём Матвеем Сафоновым, чтобы освободить место для украинского защитника Ильи Забарного. По данным портала Goal, клуб из Борнмута готов отпустить игрока, но стороны пока не сошлись в сумме трансфера.

Ключевым препятствием стал отказ Забарного выступать в одной команде с Сафоновым. В связи с этим российский голкипер исключён из планов ПСЖ, и клуб уже ведёт переговоры о его переходе.

Заменой может стать 18-летний Ренато Марин, чей контракт с «Ромой» истекает в конце июня.

Ранее сообщалось, что российский вратарь выбран в первом раунде драфта НХЛ.