В Самаре откроется выставка «Осторожно, хрупкое!» художницы Ксении Кабачек.

2 июля в «ЗИМ Галерее» представят психологические портреты студентов в технике масляной живописи.
2 июля в 19:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» стартует выставка «Осторожно, хрупкое!» самарской выпускницы Академии Глазунова. Экспозиция продлится до 20 июля, вход свободный. (12+).
Кабачек работает в стиле современного реализма, создавая масляные портреты и автопортреты. Главные герои её картин — студенты Самарского художественного училища. Через их образы художница исследует темы самоидентификации, личных границ и поиска места в мире.
Работы художницы являются противоположностью жанру парадного портрета. Укрупнённые лица и руки, фрагментарные композиции раскрывают внутренний мир персонажей. Без фона и лишних деталей зритель видит не маски, а подлинные эмоции. Хрупкость здесь — не слабость, а источник глубины.
Ксения Кабачек — выпускница Самарского художественного училища им. Петрова-Водкина и Академии Глазунова. Член Творческого союза художников России, участник выставок в Москве, Петербурге, Казани. В 2023 году её работы показывали в «ЗИМ Галерее» в проекте «Написанному — верить!».
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