Муку с наркотиками отправили в сектор Газа вместе с гуманитарной помощью

В партии муки, направленной в сектор Газа в рамках гуманитарной миссии, были найдены наркотические вещества. Об этом рассказали в социальных сетях власти анклава.
Продовольствие раздавалось в пунктах распределения гуманитарной помощи, организованных Израилем и Соединенными Штатами.
«Выражаем глубокое беспокойство и осуждение в связи с обнаружением таблеток оксикодона с наркотическим эффектом в мешках с мукой, которые граждане получили в так называемых американо-израильских центрах распределения гуманитарной помощи», — говорится в сообщении властей сектора Газа.
По убеждению руководства анклава, наличие измельченных таблеток в муке не является случайностью. Они представляют опасность для здоровья, вызывая трудности с дыханием, слуховые и зрительные галлюцинации.
Власти Газы обвинили Израиль в распространении наркомании и попытке подрыва палестинского общества изнутри.
Кроме того, в анклаве потребовали прекратить работу центров гуманитарной помощи США, поскольку израильские солдаты (ЦАХАЛ) применяют оружие против людей, пытающихся получить продукты питания.
Ранее сообщалось, что замглавы разведки Ирана Алиреза Лотфи погиб в результате атаки Израиля.