Степашин и Мединский предложат Мишустину отменить НДС на детские книги

Российский книжный союз (РКС) и Союз писателей России обратятся к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением отменить НДС на детские книги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента РКС Сергея Степашина.
С аналогичным предложением уже обращались к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой в ходе заседания итоговой коллегии Минкульта РФ.
По словам Степашина, идею поддержали помощник президента РФ, первый секретарь Союза писателей Владимир Мединский и советник президента РФ Елена Ямпольская, возглавляющая Экспертный совет РКС по детской книге.
«С Союзом писателей России мы договорились о подготовке записки в адрес председателя правительства Михаила Мишустина», — добавил Степашин.
В поддержку инициативы в кулуарах Петербургского международного экономического форума (МПЭФ) высказался спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Отмена НДС на детские книги, по его словам, повысит доступности литературы для читателя.
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