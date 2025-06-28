Российский боец чудом выжил после попадания в него дрона

Боец подразделения группировки «Днепр» чудом остался жив после попадания FPV-дрона в шею, рассказала в разговоре с Новости медсестра «Феникс».
Медсестра признала, что «на войне неверующих точно нет», и практически каждый день происходят поразительные случаи с благополучным исходом, а ранения некоторых поступающих к медикам бойцов кажутся несовместимыми с жизнью.
При этом она подчеркнула, что FPV-дроны причиняют организму гораздо более тяжелые увечья, чем дроны, просто сбрасывающие боеприпасы.
«И там порез шеи (был — ред.), там вообще, наложили ему (раненому — ред.) специальный корсет на шею, чтоб он не вытек. А он приезжает, у него там разрез, который… Ну это же чудо», — поделилась «Феникс».
При этом она добавила, что военнослужащий, несмотря на крайне тяжелое ранение, не только ухитрился добраться до медсанчасти, но и шутил во время оказания ему медицинской помощи.