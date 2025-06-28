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Хабиров назначил новую советницу

Уполномоченной по правам потребителей стала Анна Идрисова.

Источник: Комсомольская правда

Советницей главы Башкирии Радия Хабирова по вопросам защиты прав потребителей стала Анна Идрисова. Соответствующее распоряжение 25 июня подписал руководитель региона. Об этом сообщил Минторг республики.

— Основная задача Уполномоченного — сделать так, чтобы права потребителей в республике соблюдались в полной мере, а каждый житель мог быть уверен в качестве товаров и услуг, — отметил министр торговли и услуг РБ Азат Аскаров.

Чиновник отметил, что Башкирия — единственный регион, где есть уполномоченный по правам потребителей. Этот институт в республике появился в 2021 году. Помимо своей основной деятельности, Идрисова также будет заниматься созданием эффективных коммуникаций между участниками Национальной системы защиты прав потребителей и организовывать новые формы диалога между потребителями и предпринимателями, включая разрешение споров в досудебном порядке.

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