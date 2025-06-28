Хабиров назначил новую советницу

Чиновник отметил, что Башкирия — единственный регион, где есть уполномоченный по правам потребителей. Этот институт в республике появился в 2021 году. Помимо своей основной деятельности, Идрисова также будет заниматься созданием эффективных коммуникаций между участниками Национальной системы защиты прав потребителей и организовывать новые формы диалога между потребителями и предпринимателями, включая разрешение споров в досудебном порядке.