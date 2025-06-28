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Ярмарки выходного дня: Где в Кишиневе купить что-то вкусненькое от местного производителя — публикуем адреса

Такие ярмарки давно уже стали традиционными.

Источник: Комсомольская правда

Мэрия Кишинева сообщает, что в выходные, 28 — 29 июня, в секторах столицы пройдут ярмарки местных продуктов и товаров с целью поддержки местных производителей и предоставления гражданам доступа к сезонным сельскохозяйственным продуктам.

Ботаника.

В парке «Valea Trandafirilor» до 07 июля — Ярмарка мелких торговцев и фермеров;

В парке «Valea Trandafirilor», на главной аллее, до 30 июня — Ярмарка изделий ручной работы и хенд-мейда;

На Мунчештском шоссе (номера 170−800, ул. Valea Crucii, ½) — ярмарки фруктов и овощей работают до 5 июля;

На бул. Дачия, 26 27−29 июня — Ярмарка традиций.

Буюканы.

На территории, прилегающей к зданию «Kentford», на бул. Штефана чел Маре, 202 28 июня состоится ярмарка местных производителей «EcoLocal»;

В парке «La Izvor» по адресу — Каля Ешилор, 22 (вход в парк) 28−29 июня — Ярмарка производителей сельскохозяйственной продукции;

В парке «Алунелул» (Каля Ешилор, 11/4) 28−29 июня состоится ярмарка местных производителей «Cămara Fest».

Рышкановка.

На ул. Андрея Доги, 36 и ул. Соколень, 11 — Ярмарка фруктов и овощей работает до 13 июля.

Мэрия Кишинёва призывает граждан посещать местные ярмарки, направленные на укрепление связей между местными производителями и потребителями.

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