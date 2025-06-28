В Иркутске приготовят самый большой торт для Книги рекордов России

По информации организаторов, кондитеры приготовят трёхъярусный торт «Брауни» с брусникой — его площадь составит 36 квадратных метров, а вес — 1,5 тонны. Готовить по-настоящему гигантский десерт начали в 12:00, а завершить работу планируют в 18:00. А самое приятное: после официальной фиксации достижения в Книге рекордов России кусочек торта смогут попробовать все желающие.