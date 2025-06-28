Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Иркутске приготовят самый большой торт для Книги рекордов России

Самый большой в стране торт для попадания в Книгу рекордов России попробуют приготовить в Иркутске на гастрономическом фестивале «Сытый бабр», который проходит в эти выходные на площади у памятника Александру III.

Источник: Freepik

По информации организаторов, кондитеры приготовят трёхъярусный торт «Брауни» с брусникой — его площадь составит 36 квадратных метров, а вес — 1,5 тонны. Готовить по-настоящему гигантский десерт начали в 12:00, а завершить работу планируют в 18:00. А самое приятное: после официальной фиксации достижения в Книге рекордов России кусочек торта смогут попробовать все желающие.

Кстати, в прошлом году Иркутск уже вошёл в Книгу рекордов России с необычным достижением. Наш город попал на её страницы благодаря проведению самого массового квиза — в интеллектуальной игре приняли участие 1209 человек.