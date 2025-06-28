Психолог раскрыл правду о молодёжи: почему они спят до полудня и тратят последние деньги — а вы думали это лень

«Ничего не хочу, ничего не чувствую, но зато красиво живу в сторис» — такой внутренний девиз всё чаще звучит у молодых людей. Умные, чуткие, образованные и одновременно — выгоревшие, тревожные, теряющиеся в себе. Их привычки кажутся странными: спят до полудня, саботируют работу, живут в кредит, не берут трубку. Но за этим стоит не лень, а новое поколение адаптации. В мире, где взрослеть — это больно, а быть собой — страшно, зумеры выбрали путь иронии, иллюзий и заморозки. Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал Life.ru, почему молодёжь всё делает «не так» и почему молодым людям действительно всё равно?