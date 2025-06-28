Приморье попало в топ территорий для летнего отдыха россиян

Владивосток вошёл в топ-10 городов, которые россияне считают наиболее подходящими для летнего отдыха и развлечений. Это показали исследования портала «Работа.ру», результаты которых обнародовали накануне.
Согласно опросам, приморскую столицу признали одним из самых привлекательных городов России, чтобы провести здесь летний отпуск. Она заняла 8-е место в рейтинге, получив поддержку 12% респондентов.
Владивосток обошёл Екатеринбург и Самару, однако пропустил вперёд в рейтинге Санкт-Петербург, Москву, Краснодар, Казань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Волгоград.
В первую очередь главным плюсом приморской столицы называют море.
Соседний Хабаровск оказался в этом рейтинге на 15-м месте. Другие дальневосточные города в топ-20 подходящих городов для летнего отдыха в России даже не попали.