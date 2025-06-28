От дня черешни до праздника кораблестроителя: что отмечают в России и мире 29 июня

Необычный праздник, Международный день грязи, также приходится на 29 июня. Праздник был придуман для того, чтобы напомнить людям о важности контакта с природой и о пользе грязевых процедур для здоровья и настроения. В этот день проводят веселые мероприятия с играми и соревнованиями в грязи, которые особенно нравятся детям.