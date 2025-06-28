Назван ставший ключом к лечению рака молочной железы необычный ингредиент

Кроме того, ученые обнаружили еще одну молекулу, которая способствует росту кровеносных сосудов — фактор роста, изготовленный из компонентов змеиного яда и крови крупного рогатого скота. Этот фактор может играть двойственную роль: с одной стороны, он способствует развитию опухоли, а с другой — его можно использовать для создания новых методов доставки лекарств или для регенеративных целей.