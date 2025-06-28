Назван ставший ключом к лечению рака молочной железы необычный ингредиент

Ученые из Бразилии сделали открытие, которое может изменить подход к лечению рака молочной железы. Во Франции были представлены предварительные результаты исследований, свидетельствующие о том, что яд амазонского скорпиона содержит молекулы, способные уничтожать раковые клетки.
Рост заболеваемости раком, особенно в условиях стареющего населения и ухудшения экологической ситуации, требует поиска новых методов лечения. Традиционные химиотерапевтические препараты часто сопровождаются серьезными побочными эффектами и требуют разработки более точных и безопасных средств. В этом контексте, природные соединения, такие как компоненты яда скорпионов, представляют собой перспективный источник новых лекарственных молекул.
Группа исследователей под руководством фармаколога Элиана Кандиани Арантеса сосредоточилась на изучении молекул, содержащихся в яде амазонского скорпиона. В ходе экспериментов ученые идентифицировали особую молекулу, которая по структуре и действию напоминает аналогичные соединения из ядов других скорпионов. Эта молекула, полученная с помощью генной инженерии, способна запускать процесс некроза — программируемую гибель клеток — в раковых клетках молочной железы.
Молекула, полученная в результате исследований, получила название BamazScplp1. Она вызывает разрыв клеточной мембраны раковых клеток, что приводит к их гибели. Этот механизм схож с действием некоторых химиотерапевтических препаратов, однако, благодаря природному происхождению, молекула может иметь меньшую токсичность и более точное воздействие.
Кроме того, ученые обнаружили еще одну молекулу, которая способствует росту кровеносных сосудов — фактор роста, изготовленный из компонентов змеиного яда и крови крупного рогатого скота. Этот фактор может играть двойственную роль: с одной стороны, он способствует развитию опухоли, а с другой — его можно использовать для создания новых методов доставки лекарств или для регенеративных целей.
Для масштабного производства интересующих молекул ученые используют метод гетерологичной экспрессии — технологию, при которой гены, кодирующие нужные белки, внедряются в другие организмы, такие как дрожжи. Этот подход позволяет получать большие объемы биологически активных веществ, изучать их функции и создавать мутации для повышения эффективности.
Использование генной инженерии открывает новые возможности для поиска и разработки лекарственных средств, основанных на природных соединениях, которые ранее оставались недоступными для массового производства.