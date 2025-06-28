Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции продемонстрировала поведение, которое психиатр-нарколог Василий Шуров сравнил с эффектом от приема психостимуляторов. Он обратил внимание на характерные признаки: расширенные зрачки, гиперактивную мимику и ускоренную речь.
По мнению специалиста, такое состояние вызвало вопросы у многих наблюдателей. Он отметил, что можно предположить, что Мелони находится в состоянии, похожем на состояние после употребления психостимуляторов.
Шуров добавил, что теперь в «клубе» тех, кто демонстрирует подобное поведение, официально появилась и премьер-министр Италии.
— Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьезного допинга, поэтому можно констатировать, что в клубе имени Владимира Зеленского официально появился еще один участник, — цитирует Шурова NEWS.ru.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал четырех президентов, которые должны уйти в отставку.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского про «отбитый» силами украинской армии Киев перед приездом туда британского премьера Кира Страмера является проекцией фантазии мозга, отравленного длительным употреблением запрещенных веществ. Психиатр Василий Шуров отметил, что зависимость Зеленского прогрессирует, а сознание расщепляется.