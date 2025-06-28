Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Еще один в клубе Зеленского»: нарколог объяснил состояние премьера Италии

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции продемонстрировала поведение, которое психиатр-нарколог Василий Шуров сравнил с эффектом от приема психостимуляторов. Он обратил внимание на характерные признаки: расширенные зрачки, гиперактивную мимику и ускоренную речь.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на пресс-конференции продемонстрировала поведение, которое психиатр-нарколог Василий Шуров сравнил с эффектом от приема психостимуляторов. Он обратил внимание на характерные признаки: расширенные зрачки, гиперактивную мимику и ускоренную речь.

По мнению специалиста, такое состояние вызвало вопросы у многих наблюдателей. Он отметил, что можно предположить, что Мелони находится в состоянии, похожем на состояние после употребления психостимуляторов.

Шуров добавил, что теперь в «клубе» тех, кто демонстрирует подобное поведение, официально появилась и премьер-министр Италии.

— Естественно, я, как нарколог, вижу здесь применение серьезного допинга, поэтому можно констатировать, что в клубе имени Владимира Зеленского официально появился еще один участник, — цитирует Шурова NEWS.ru.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал четырех президентов, которые должны уйти в отставку.

Заявления президента Украины Владимира Зеленского про «отбитый» силами украинской армии Киев перед приездом туда британского премьера Кира Страмера является проекцией фантазии мозга, отравленного длительным употреблением запрещенных веществ. Психиатр Василий Шуров отметил, что зависимость Зеленского прогрессирует, а сознание расщепляется.

Узнать больше по теме
Джорджа Мелони: биография, карьера, личная жизнь премьер-министра Италии
Глава итальянского правительства оказалась в центре внимания мировых СМИ после высказывания об отправке миротворцев на Украину. Рассказываем, кто такая Джорджа Мелони и как она сделала карьеру в политике.
Читать дальше