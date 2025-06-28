Отечественный щит: Запрет на зарубежную обработку данных вступает в силу с 1 июля

С 1 июля 2025 года в России вступает в действие законодательное ограничение, запрещающее хранение и обработку персональных данных граждан на иностранных серверах. Все операции с такими сведениями теперь обязаны проводиться исключительно внутри страны, что закреплено в обновлённой редакции закона «О персональных данных», опубликованной на официальном портале правовой информации. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель юридического департамента компании «МТС Линк» Александр Кирсанов.