Отечественный щит: Запрет на зарубежную обработку данных вступает в силу с 1 июля

По его словам, после внедрения поправок регулятор усилит контроль над тем, каким организациям бизнес доверяет обработку данных россиян. Использование зарубежных платформ для аналитических задач станет практически невозможным.
Ранее операторы имели возможность сохранять информацию на российских серверах, а затем передавать её иностранным компаниям для последующего анализа. Новые правила полностью исключают любые операции с персональными данными россиян с применением зарубежных хранилищ — включая передачу, систематизацию, обновление и извлечение.
Таким образом, изменения направлены на повышение безопасности и конфиденциальности личной информации граждан, а также на усиление суверенитета цифрового пространства России. Компании вынуждены будут адаптировать свои процессы и инфраструктуру, чтобы соответствовать новым требованиям законодательства.
Ранее Life.ru рассказывал, что за 2024 год рынок облачных сервисов вырос на 26%, а его объём составил 392 млрд рублей. Согласно прогнозам, к 2029 году он вырастет более чем вдвое — с 304 до 801 млрд рублей при CAGR 21%.