В Хабаровском крае водителей с депрессией могут лишать прав с сентября

«Водительское удостоверение могут приостановить только по трём причинам: истёк срок, выявлены медицинские противопоказания или по решению суда. В Хабаровском крае особенно внимательно будут следить за диагнозами F32 и F33, которые входят в перечень запрещающих к управлению ТС заболеваний», — рассказал эксперт.