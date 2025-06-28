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В Хабаровском крае водителей с депрессией могут лишать прав с сентября

Медицинские диагнозы и влияние антидепрессантов будут учитываться при выдаче водительских удостоверений.

Источник: Willian Cittadin/CC0

В Хабаровском крае, как и по всей России, с 1 сентября 2025 года начнут применять новые правила, по которым водителей с некоторыми формами депрессии могут лишать права управления автомобилем.

Юрист из Московского государственного юридического университета Тургунбой Зокиров объяснил, что в обновлённом законодательстве чётко прописаны конкретные диагнозы, которые считаются медицинским противопоказанием.

«Водительское удостоверение могут приостановить только по трём причинам: истёк срок, выявлены медицинские противопоказания или по решению суда. В Хабаровском крае особенно внимательно будут следить за диагнозами F32 и F33, которые входят в перечень запрещающих к управлению ТС заболеваний», — рассказал эксперт.

Кроме того, учитывается влияние антидепрессантов на нервную систему, из-за чего вождение может стать опасным. Лишение прав произойдёт только при выявлении проблемы во время обязательного медосмотра, а не при обычных визитах к врачу, — сообщает mskagency.ru.