В Красноярском крае яйца подешевели, мясо и рыба подорожали

Такую тенденцию отметили за последний год.
По данным Банка России на конец мая, годовая инфляция в Красноярском крае составила 10,6%, что является незначительным снижением. Тем не менее, цены на продукты питания существенно возросли.
Стоимость мяса и мясных изделий увеличилась на 8%, в то время как цены на рыбу выросли на 25%. В Банке России связывают этот рост с увеличением затрат производителей и переработчиков на транспортировку, зарплаты и обслуживание оборудования.
На подорожание рыбы также повлияло сокращение объемов вылова в предыдущем сезоне.
Среди овощей и фруктов наблюдается рост цен на картофель, капусту, лук, морковь и лимоны. В то же время свекла, помидоры, перец, виноград и бананы стали дешевле благодаря поставкам из стран Средней Азии и Китая.
Наиболее заметным изменением стало снижение цен на яйца, которые подешевели на 21% за год.