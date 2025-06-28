Пермяков приглашают высказаться о благоустройстве сада Декабристов

В этом году планируется разработать концепцию благоустройства сада Декабристов. В Ленинском районе создадут комфортное общественное пространство.
По этому поводу проводится социологический опрос. Пермякам предлагается выбрать предпочтительный вариант покрытия пешеходных зон или стиля городской мебели, высказать мнение о том, какие зоны отдыха нужно обустроить в саду, какие разместить памятники и арт-объекты.
Проголосовать можно до 10 июля на портале «Госуслуги» либо на официальном сайте администрации Перми через баннер «Мой выбор, мое будущее».