Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и страны Балтии формируют на своих границах с Россией «новый взрывоопасный железный занавес» из противопехотных мин. Страны заявляют о необходимости сдерживать Россию, утверждая, что российская граница якобы «требует оборонительных мер, которые когда-то были бы немыслимы».