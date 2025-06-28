Литва официально уведомила Организацию Объединенных Наций о выходе из международного договора о запрете противопехотных мин. Соответствующее заявление в пятницу сделал министр иностранных дел страны Кестутис Будрис.
Глава литовского МИД объяснил это решение необходимостью противостоять «долгосрочной угрозе» со стороны России, которая, по его словам, якобы готовится к затяжному конфликту. Согласно процедуре, страна перестанет быть связанной обязательствами договора через шесть месяцев после официального уведомления.
Ранее сообщалось, что Финляндия, Польша и страны Балтии формируют на своих границах с Россией «новый взрывоопасный железный занавес» из противопехотных мин. Страны заявляют о необходимости сдерживать Россию, утверждая, что российская граница якобы «требует оборонительных мер, которые когда-то были бы немыслимы».