Московский монорельс завершил свою работу

«На его месте появится новый уникальный парк на высоте. Эту идею в проекте “Активный гражданин” поддержали более 71% участников голосования. Часть эстакады — от станции “Выставочный центр” до депо монорельса, включая станцию “Улица Сергея Эйзенштейна”, — демонтируют, чтобы вид на главный вход ВДНХ стал еще привлекательнее. Открыть парк планируется в 2027 году», — говорится в сообщении.
Отмечается, что вместо монорельса у пассажиров есть удобные маршруты через станции метро и Московского центрального кольца (МЦК), а также трамвайные, автобусные и электробусные — они частично дублируют его трассу.
Монорельс построили более 20 лет назад, за это время он так и не стал полноценной частью транспортной системы города. Плановое обследование выявило необходимость в капитальном ремонте. Пассажиропоток монорельса составлял менее 2 тыс. человек в сутки, а интервал движения поездов — 30 минут.
В качестве нового паркового пространства на территории монорельса площадью 40 тыс. кв. м планируют обустроить беговую дорожку, аллеи, кафе и площадки для отдыха. Парк будет открыт круглосуточно, с бесплатным входом.