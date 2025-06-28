Названы четыре самых опасных вещества

По меньшей мере треть смертей во всем мире вызваны всего четырьмя веществами, заявила ведущая британская ученая. По словам профессора Анны Гилмор, руководителя Центра общественного здравоохранения 21 века при Университете Бата, это табак, алкоголь, ископаемое топливо и продукты питания.
«Самый простой способ убедиться в этом — посмотреть на масштабы ущерба, наносимого четырьмя продуктами: табаком, ископаемым топливом, алкоголем и продуктами питания, — говорит Анна Гилмор в интервью El Pais. — По нашим оценкам, только эти четыре продукта являются причиной от одной до двух третей всех смертей в мире».
В 2021 году 19 миллионов из 56 миллионов смертей во всем мире были вызваны только этими четырьмя произведениями промышленности, пишет Daily Mail. Табак возглавляет список самых смертоносных продуктов. Только это стало причиной 16% всех смертей в 2021 году, в результате чего погибло более девяти миллионов человек.
Однако профессор Гилмор предупреждает, что опасность этих продуктов остается недостаточно изученной.
1. Табак. Согласно одному из глобальных исследований, курение, жевательный табак и пассивное курение в совокупности убивают больше людей, чем любой другой продукт.
«Двое из трех курильщиков в конечном итоге умирают от курения. Это очень рискованно, — предупреждает профессор Гилмор. “Стали бы они прыгать с высокого этажа здания? Нет, потому что это слишком рискованно. Но курить, как правило, начинают в молодости, когда риски еще не до конца осознаны”.
Курение табака приводит к увеличению заболеваемости раком, сердечными приступами, высоким кровяным давлением, инсультами, образованию тромбов и респираторным заболеваниям, продолжает Daily Mail.
Ежегодно табак является причиной 20% смертей от неинфекционных заболеваний, которые не передаются от человека к человеку. В Европе исследование, проведенное в соавторстве с профессором Гилмор, показало, что табак является причиной 1,15 миллиона смертей в год, или 10 процентов от общего числа случаев.
Профессор Гилмор, эксперт по вреду курения, говорит: «Курение вызывает сильную зависимость. И мы знаем, что табачные компании манипулируют сигаретами, чтобы вызвать к ним привыкание».
Профессор Гилмор добавляет, что она бы порекомендовала курильщикам «делать все возможное, чтобы бросить курить».
2. Алкоголь. Употребление алкоголя также связано с исключительно высоким числом смертей во всем мире. Ежегодно в мире 2,44 миллиона человек умирают из-за употребления алкоголя. Это составляет 4,3% всех смертей и 4,4% всех смертей, вызванных неинфекционными заболеваниями. Алкоголь также является причиной непропорционально большого числа смертей в результате несчастных случаев и травм.
Согласно оценкам, семь процентов всех смертей, вызванных травмами, связаны с употреблением алкоголя.
3. Продукты питания. Возможно, это удивительно, но еда является еще более распространенной причиной преждевременной смерти, чем употребление алкоголя. В 2021 году 5,4% всех смертей во всем мире были вызваны «диетическим риском», что эквивалентно более чем трем миллионам человек. Сюда входят риски, связанные с употреблением в пищу продуктов с высоким содержанием обработанного мяса, натрия, «подслащенных напитков» и трансжирных кислот.
Большинство смертей происходит из-за рационов с высоким содержанием соли, за которыми следуют диеты с высоким содержанием обработанного мяса, отмечает Daily Mail.
В Европе, где имеются более подробные данные, 2,27% всех смертей были вызваны употреблением слишком большого количества соли, в то время как 1,06% были связаны с обработанным мясом.
Нездоровое питание является одним из основных факторов риска развития хронических заболеваний. Неправильное питание или ожирение повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, инсультов и некоторых видов рака.
Тем не менее, несмотря на хорошо документированные риски, связанные с неправильным питанием, профессор Гилмор говорит, что пищевыми продуктами «манипулируют, чтобы сделать их все более желанными, почти вызывающими привыкание».
4. Ископаемое топливо. Несмотря на хорошо задокументированные риски, связанные с изменением климата, ископаемое топливо уже приводит к значительному увеличению смертности. Это связано с тем, что загрязнение воздуха твердыми частицами в результате сжигания ископаемого топлива создает серьезные риски для здоровья. Длительное воздействие загрязненного воздуха приводит к увеличению числа сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака легких.
По оценкам, загрязнение воздуха ископаемым топливом привело к 4,5 миллионам смертей в 2021 году, но другие оценки намного выше.
Недавнее исследование показало, что загрязнение воздуха ежегодно приводит к 8,34 миллионам смертей во всем мире, в основном из-за повышенного риска легочно-сердечных заболеваний. Это означает, что на долю ископаемого топлива приходится от пяти до восьми процентов всех смертей в мире.
По оценкам ВОЗ, в Европе, где уровень загрязнения воздуха ниже, сжигание ископаемого топлива ежегодно приводит к 578 900 смертям. Эти цифры не включают смертельные случаи, вызванные стихийными бедствиями, вызванными изменением климата, такими как наводнения и сильная жара, а это означает, что истинное число смертей, связанных с ископаемым топливом, вероятно, выше, заключает Daily Mail.