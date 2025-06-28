Названы четыре самых опасных вещества

В 2021 году 19 миллионов из 56 миллионов смертей во всем мире были вызваны только этими четырьмя произведениями промышленности, пишет Daily Mail. Табак возглавляет список самых смертоносных продуктов. Только это стало причиной 16% всех смертей в 2021 году, в результате чего погибло более девяти миллионов человек.