Поддержку ипотек для многодетных семей в России могут увеличить вдвое

— У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей, — сказал он.