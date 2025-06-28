Поддержку ипотек для многодетных семей в России могут увеличить вдвое

В России планируется увеличить выплаты на погашение ипотеки для многодетных семей с 450 тысяч до 900 тысяч рублей. Об этом в субботу, 28 июня, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
— У нас есть программа для многодетных семей, по которой уже при рождении ребенка выделяется определенная сумма денег на возмещение стоимости жилья. Сейчас эту сумму увеличиваем до 900 тысяч рублей, она составляла 450 тысяч рублей, теперь будет 900 тысяч рублей, — сказал он.
Он отметил, что такая мера представляет собой хорошую форму поддержки, однако добавил, что необходимо продолжать работать над мерами, которые будут стимулировать рождаемость и способствовать росту численности населения.
Аксаков также заявил, что не поддерживает идею расширения льготных ипотечных программ. По его словам, снижение ставок для отдельных категорий граждан приводит к их увеличению для остальных, поэтому, считает он, лучше избегать множества подобных инициатив, передает РИА Новости.
Ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова рассказала, что в России в скором времени может произойти повышение планки многодетности.