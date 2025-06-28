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Пельмень потерял пояс чемпиона лиги пощечин Power Slap, проиграв Вирнесу

Василий Камоцкий, также известный как Пельмень, уступил титул чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap. В главном поединке турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе он проиграл американцу Дейну Вирнесу по решению судей.

Василий Камоцкий, также известный как Пельмень, уступил титул чемпиона супертяжелого дивизиона лиги пощечин Power Slap. В главном поединке турнира Power Slap 13 в Лас-Вегасе он проиграл американцу Дейну Вирнесу по решению судей.

Два судьи отдали победу Вирнесу со счетом 48:46, а третий зафиксировал ничью — 47:47. Таким образом, американский спортсмен стал новым чемпионом лиги.

До этого боя Камоцкий не знал поражений в Power Slap и удерживал чемпионский пояс супертяжелого дивизиона.

31 января россиянин Василий Камоцкий стал чемпионом в лиге пощечин Power Slap, которую организовал гендиректор UFC Дана Уайт. 30 января он взял реванш у американца Коа Вирнеса в поединке в супертяжелом весе.

Он дебютировал в Power Slap в июне, в октябре завершил поединок с Вирнесом вничью.

Использование спортсменов в политической сфере недопустимо. Именно поэтому возвращение атлетов из России на международные турниры вполне возможно. С таким заявлением выступил глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш.

Несмотря на активное обсуждение критериев допуска российских и белорусских спортсменов до участия в зимних Олимпийский играх 2026 года в Италии, Международный олимпийский комитет в конце декабря сообщил, что окончательные решения пока не утверждены.