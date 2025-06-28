Ученые обнаружили исходящий из недр планеты ритмичный «сердечный пульс» Земли

Геофизики предполагают, что такие «сердечные» биения мантии могут быть связаны с движением и динамикой тектонических плит. В регионах, где плиты расходятся быстро, импульсы распространяются более эффективно и регулярно, создавая устойчивый «пульс» внутри Земли. В более медленных рифтах, таких как Афар, эти импульсы могут быть менее регулярными, но не менее важными.