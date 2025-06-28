Ученые обнаружили исходящий из недр планеты ритмичный «сердечный пульс» Земли

Недавние исследования в области геофизики и геологии раскрыли удивительные детали о внутренней динамике нашей планеты. В районе Афарского тройного разлома, расположенного под Эфиопией, ученые зафиксировали глубокий, ритмичный пульс, напоминающий биение сердца, исходящий из недр Земли.
Афарский тройной разлом — это уникальный геологический объект, где сходятся три тектонические плиты: Аравийская, Нубийская и Сомалийская. Эти плиты расходятся в разные стороны, создавая расширяющийся разрыв, который постепенно превращается в новый океанический бассейн. В результате поверхность Земли в этом регионе медленно распадается, а континентальные части отделяются друг от друга, формируя новые морские пространства.
«Этот процесс — часть глобальной тектонической динамики, которая постоянно меняет карту мира. В районе Афарского тройного разлома происходит активное вытягивание и разрыв коры, что в итоге приведет к образованию нового океана у берегов Красного моря», — поясняют ученые.
Геологи из Великобритании использовала современные методы химического анализа вулканических пород, чтобы понять внутренние процессы в регионе Афар. Они собрали 130 образцов вулканической породы со всего региона и провели детальные химические исследования.
Результаты показали наличие отчетливых химических полос, которые повторяются по всей системе рифтов. Эти полосы образуются асимметричным потоком вещества, поднимающегося из мантии, и свидетельствуют о том, что мантия под Афаром не является однородной и неподвижной. Вместо этого, она пульсирует, создавая импульсы, которые можно сравнить с биением сердца.
«Мы обнаружили, что мантия под Афаром не статична — она пульсирует, и эти импульсы несут в себе химические признаки, указывающие на активное взаимодействие между недрами и поверхностью», — отмечает геолог Эмма Уоттс. Эти импульсы, по ее словам, частично расплавляют кору и способствуют распаду континентов.
Геофизики предполагают, что такие «сердечные» биения мантии могут быть связаны с движением и динамикой тектонических плит. В регионах, где плиты расходятся быстро, импульсы распространяются более эффективно и регулярно, создавая устойчивый «пульс» внутри Земли. В более медленных рифтах, таких как Афар, эти импульсы могут быть менее регулярными, но не менее важными.
Работа ученых показывает, что глубинные мантийные апвеллинги — восходящие потоки расплавленной мантии — тесно связаны с движением плит. Эти апвеллинги помогают сосредоточить вулканическую активность в определенных точках, особенно там, где кора наиболее тонкая.
«Наши исследования показывают, что внутренние слои Земли не являются статичными, а постоянно пульсируют и взаимодействуют с поверхностью, — считает геофизик Дерек Кир. — Это открытие помогает понять, как именно формируются новые разломы, как происходит распад континентов и почему в некоторых регионах активность вулканов и землетрясений особенно сильна».
Понимание того, как мантийные импульсы влияют на поверхность, поможет предсказывать геологические события, такие как землетрясения и извержения вулканов. Кроме того, это знание важно для оценки долгосрочных процессов формирования новых океанов и континентальных разломов.